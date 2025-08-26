Milano 14:02
42.739 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:02
9.282 -0,42%
Francoforte 14:02
24.163 -0,45%

Londra: scambi negativi per ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per ConvaTec Group
Sottotono la società di prodotti e tecnologie medicali, che passa di mano con un calo del 2,72%.
Condividi
```