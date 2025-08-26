New York: andamento rialzista per Marvell Technology

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
L'andamento di Marvell Technology
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La situazione di medio periodo di Marvell Technology
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 75,54 USD. Supporto visto a quota 73,38. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 77,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)