Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:48
23.474 +0,21%
Dow Jones 20:48
45.320 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: giornata depressa per PDD Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per PDD Holdings
Ribasso composto e controllato per la società di commercio globale, che presenta una flessione del 3,64% sui valori precedenti.
Condividi
```