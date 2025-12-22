New York: positiva la giornata per PDD Holdings

(Teleborsa) - Bene la società di commercio globale
, con un rialzo del 3,25%.
Il trend di PDD Holdings
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di PDD Holdings
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 114 USD. Supporto visto a quota 111,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 116,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)