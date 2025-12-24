Milano 23-dic
Nasdaq 17:25
Dow Jones 17:25
Londra 13:35
Francoforte 23-dic
New York: brillante l'andamento di PDD Holdings

New York: brillante l'andamento di PDD Holdings
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di commercio globale, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che PDD Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,81%, rispetto a +1,85% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Le tendenza di medio periodo di PDD Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 115,7 USD. Supporto stimato a 112,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 118,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
