Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:48
23.474 +0,21%
Dow Jones 20:48
45.320 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: in calo Adobe Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Adobe Systems
Ribasso per il produttore di Photoshop e Acrobat, che presenta una flessione del 2,43%.
Condividi
```