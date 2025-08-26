Milano
17:35
42.655
-1,32%
Nasdaq
20:51
23.479
+0,23%
Dow Jones
20:51
45.320
+0,08%
Londra
17:35
9.266
-0,60%
Francoforte
17:35
24.153
-0,50%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 21.08
Ordini beni durevoli USA (MoM) in luglio
26 agosto 2025 - 14.35
USA,
Ordini beni durevoli in luglio su base mensile (MoM) -2,8%
, in aumento rispetto al precedente -9,4% (la previsione era -9,4%).
