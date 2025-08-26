Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:51
23.479 +0,23%
Dow Jones 20:51
45.320 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Ordini beni durevoli USA (MoM) in luglio

USA, Ordini beni durevoli in luglio su base mensile (MoM) -2,8%, in aumento rispetto al precedente -9,4% (la previsione era -9,4%).
