Milano 14:06
42.742 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:06
9.284 -0,40%
Francoforte 14:06
24.163 -0,45%

Piazza Affari: giornata depressa per Unicredit

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Unicredit
(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di credito, che sta segnando un calo dell'1,96%.

Lo scenario su base settimanale di Unicredit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo della banca di Piazza Gae Aulenti confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 68,29 Euro con primo supporto visto a 66,95. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```