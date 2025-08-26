Milano 14:06
42.742 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:06
9.284 -0,40%
Francoforte 14:06
24.163 -0,45%

Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in forte calo

Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in forte calo
Viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la seduta a 37.025,19 punti.
