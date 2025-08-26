Milano
14:06
42.742
-1,12%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
14:06
9.284
-0,40%
Francoforte
14:06
24.163
-0,45%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.23
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo BFF Bank
Piazza Affari: in calo BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
26 agosto 2025 - 12.30
Ribasso per la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che presenta una flessione dell'1,82%.
Titoli e Indici
Bff Bank
-1,82%
BFF Banking Group, utile netto rettificato sale a 75,3 milioni