Milano 14:07
42.732 -1,15%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:07
9.284 -0,40%
Francoforte 14:07
24.162 -0,46%

Piazza Affari: seduta molto difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: seduta molto difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari crolla del 2,01%, scendendo fino a 31.751,28 punti.
Condividi
```