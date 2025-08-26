Prodotti Seco esentati da dazi reciproci tra Stati Uniti e Unione Europea

Seco

(Teleborsa) -, azienda specializzata in soluzioni di Edge computing e nella digitalizzazione di prodotti e processi industriali quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato che, a seguito degli aggiornamenti normativi in materia diimposte dall’all’Unione Europea con l’Executive Order del 31 luglio 2025, ed in particolare l’applicazione dial 15%, i suoi prodotti sono fra quellidall’imposizione del dazio reciproco.L’esenzione – ha spiegato l'azienda – riguarda lo specificosotto il quale i prodotti SECO sono classificati, implicando che le esportazioni destinate agli Stati Uniti non sono soggette ai nuovi dazi imposti. "Ciò fornisce a SECO stabilità del business in uno dei mercati in più rapida crescita. Con l’accelerazione del processo di trasformazione digitale negli, la possibilità per SECO di offrire soluzioni ad alte prestazioni e competitive nei costi rafforza la proposta di valore rivolta a clienti e partner. Tale sviluppo consolida il nostro posizionamento strategico e sostiene la traiettoria di crescita di lungo periodo della Società in Nord America", ha sottolineato l'azienda in una nota.Il prossimoSECO pubblicherà i risultati sottoposti a revisione contabile del secondo trimestre 2025.