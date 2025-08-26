Milano 25-ago
Prodotti Seco esentati da dazi reciproci tra Stati Uniti e Unione Europea
(Teleborsa) - Seco, azienda specializzata in soluzioni di Edge computing e nella digitalizzazione di prodotti e processi industriali quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato che, a seguito degli aggiornamenti normativi in materia di tariffe commerciali imposte dall’amministrazione USA all’Unione Europea con l’Executive Order del 31 luglio 2025, ed in particolare l’applicazione di dazi reciproci al 15%, i suoi prodotti sono fra quelli esentati dall’imposizione del dazio reciproco.

L’esenzione – ha spiegato l'azienda – riguarda lo specifico codice HTS sotto il quale i prodotti SECO sono classificati, implicando che le esportazioni destinate agli Stati Uniti non sono soggette ai nuovi dazi imposti. "Ciò fornisce a SECO stabilità del business in uno dei mercati in più rapida crescita. Con l’accelerazione del processo di trasformazione digitale negli Stati Uniti, la possibilità per SECO di offrire soluzioni ad alte prestazioni e competitive nei costi rafforza la proposta di valore rivolta a clienti e partner. Tale sviluppo consolida il nostro posizionamento strategico e sostiene la traiettoria di crescita di lungo periodo della Società in Nord America", ha sottolineato l'azienda in una nota.

Il prossimo 8 settembre SECO pubblicherà i risultati sottoposti a revisione contabile del secondo trimestre 2025.
