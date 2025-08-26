Tecno, Intesa avvia copertura con Buy e target price a 5,1 euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha avviato la copertura
sul titolo Tecno
, azienda quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore dei servizi energetici e della sostenibilità, con un target price di 5,1 euro
per azione e una raccomandazione "Buy
", visto l'upside potenziale del 57%. La società si è quotata a Piazza Affari
lo scorso 16 luglio.
Gli analisti scrivono che Tecno è strategicamente posizionata come leader nella transizione digitale e sostenibile (la cosiddetta "Twin Transition") per le PMI in Italia e in Europa. Il suo punto di forza risiede in un ecosistema di servizi integrato e ad alto valore aggiunto
che spazia dalla consulenza sulla tassazione dell'energia alla trasformazione digitale, fino alla consulenza e all'esecuzione di strategie ESG. Attraverso un modello proprietario basato su piattaforma, il gruppo offre soluzioni scalabili e tecnologiche che generano flussi di ricavi prevedibili e ricorrenti (57% nell'esercizio 2024).
Inoltre, Tecno differenzia il suo posizionamento combinando soluzioni proprietarie
(ad esempio KontrolON, Data Fuel Tracer, REC, software di valutazione ESG) con una profonda competenza nel settore
, consentendole di sviluppare soluzioni personalizzate e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti normativi e di mercato. Questo approccio ha generato una forte fidelizzazione dei clienti (tasso di fidelizzazione al 99%), un'elevata scalabilità e la capacità di anticipare le future esigenze operative e di conformità.
In effetti, la reattività del gruppo all'evoluzione della normativa UE
(ad esempio, CSRD, CBAM, Fit for 55) ne rafforza la value proposition, in quanto le aziende sono sempre più alla ricerca di partner affidabili per il reporting ESG, le strategie di decarbonizzazione e l'innovazione sostenibile. L'approccio ecosistemico di Tecno massimizza le opportunità di cross-selling e up-selling, supportato da una struttura commerciale allineata ai settori verticali e da una strategia di vendita basata sul CRM.
A seguito della solida crescita registrata nel 2024, Intesa prevede che il fatturato crescerà a un CAGR del 21,3% nel periodo FY24-28
. Ritiene che uno dei principali driver di crescita sia l'evoluzione del panorama economico e normativo, sempre più plasmato da priorità quali la sostenibilità, la trasformazione digitale dei processi aziendali e un approccio ridefinito alla tassazione energetica. Prevede inoltre un significativo miglioramento della redditività nel 2025, in linea con le previsioni dell'azienda, con un EBITDA rettificato previsto in aumento di circa il 50% su base annua
. I fattori chiave includono il miglioramento dell'efficienza del personale a seguito delle recenti integrazioni M&A e della leva operativa. Infine, sebbene il modello non includa ancora ipotesi di crescita inorganica, ritiene che le acquisizioni svolgeranno probabilmente un ruolo significativo nel rafforzare la dimensione e la portata internazionale dell'azienda negli anni a venire.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)