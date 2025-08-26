Milano 9:06
Tfr, Pensioni: sindacati contro le proposte del Governo

(Teleborsa) - "La verità è che il Governo continua a non dire la verità sulle pensioni e propone soluzioni che non hanno alcun senso", dichiara la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione, commentando l’ipotesi di usare il Tfr per finanziare l’uscita anticipata: "significherebbe far pagare direttamente a lavoratrici e lavoratori il costo della pensione anticipata. Ma il Tfr non è un fondo da usare a piacimento, è salario differito".

Ghiglione accusa l’Esecutivo di aver promesso il superamento della legge Fornero, mentre "la flessibilità in uscita è stata progressivamente azzerata". Ricorda che dal 2022 la soglia per il pensionamento anticipato è passata da 1.300 a oltre 1.600 euro e che nel 2030 arriverà a più di 1.700: "un muro invalicabile che cancella di fatto ogni possibilità di pensionamento a 64 anni per chi ha carriere povere e discontinue".

La sindacalista denuncia anche la perdita di potere d’acquisto dei salari e le modifiche a Opzione Donna, definite "promesse tradite, tutele cancellate e nessuna vera attenzione al lavoro femminile". E conclude: "Siamo di fronte a un Governo che colpisce chi lavora due volte: prima non facendo nulla per aumentare i salari reali, poi cancellando la possibilità di andare in pensione in modo dignitoso. Continueremo a batterci per una vera riforma previdenziale".

Anche la Cisl critica le mosse dell’Esecutivo. "Le regole pensionistiche si cambiano insieme al sindacato: no a fughe in avanti o proposte agostane unilaterali", afferma la segretaria generale Daniela Fumarola. Per la Cisl serve un confronto immediato al ministero del Lavoro per definire misure condivise: "Vuol dire pensione di garanzia per i giovani, rafforzamento di Opzione Donna, estensione dell’Ape sociale, superamento delle quote e forti incentivi alla previdenza complementare".
