Tfr, Pensioni: sindacati contro le proposte del Governo

(Teleborsa) - "La verità è che ile propone soluzioni che non hanno alcun senso", dichiara la segretaria confederale della Cgil,, commentando l’ipotesi di: "significherebbe far pagare direttamente a lavoratrici e lavoratori il costo della pensione anticipata. Ma i".Ghiglione accusa l’Esecutivo di, mentre "la flessibilità in uscita è stata progressivamente azzerata". Ricorda chee che: "un muro invalicabile che cancella di fatto ogni possibilità di pensionamento a 64 anni per chi ha carriere povere e discontinue".La sindacalista denuncia anchedefinite "promesse tradite, tutele cancellate e". E conclude: "Siamo di fronte a: prima non facendo nulla per aumentare i salari reali, poi cancellando la possibilità di andare in pensione in modo dignitoso. Continueremo a batterci per una vera riforma previdenziale".Anche la. "Le regole pensionistiche si cambiano insieme al sindacato:", afferma la segretaria generale. Per la Cisl serve un confronto immediato al ministero del Lavoro per: "Vuol dire pensione di garanzia per i giovani, rafforzamento di Opzione Donna, estensione dell’Ape sociale, superamento delle quote e forti incentivi alla previdenza complementare".