Tfr, Pensioni: sindacati contro le proposte del Governo

(Teleborsa) - "La verità è che il Governo continua a non dire la verità sulle pensioni
e propone soluzioni che non hanno alcun senso", dichiara la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione
, commentando l’ipotesi di usare il Tfr per finanziare l’uscita anticipata
: "significherebbe far pagare direttamente a lavoratrici e lavoratori il costo della pensione anticipata. Ma il Tfr non è un fondo da usare a piacimento, è salario differito
".
Ghiglione accusa l’Esecutivo di aver promesso il superamento della legge Fornero
, mentre "la flessibilità in uscita è stata progressivamente azzerata". Ricorda che dal 2022 la soglia per il pensionamento anticipato è passata da 1.300 a oltre 1.600 euro
e che nel 2030 arriverà a più di 1.700
: "un muro invalicabile che cancella di fatto ogni possibilità di pensionamento a 64 anni per chi ha carriere povere e discontinue".
La sindacalista denuncia anche la perdita di potere d’acquisto dei salari e le modifiche a Opzione Donna,
definite "promesse tradite, tutele cancellate e nessuna vera attenzione al lavoro femminile
". E conclude: "Siamo di fronte a un Governo che colpisce chi lavora due volte
: prima non facendo nulla per aumentare i salari reali, poi cancellando la possibilità di andare in pensione in modo dignitoso. Continueremo a batterci per una vera riforma previdenziale".
Anche la Cisl critica le mosse dell’Esecutivo
. "Le regole pensionistiche si cambiano insieme al sindacato: no a fughe in avanti o proposte agostane unilaterali
", afferma la segretaria generale Daniela Fumarola
. Per la Cisl serve un confronto immediato al ministero del Lavoro per definire misure condivise
: "Vuol dire pensione di garanzia per i giovani, rafforzamento di Opzione Donna, estensione dell’Ape sociale, superamento delle quote e forti incentivi alla previdenza complementare".