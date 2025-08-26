Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:41
23.482 +0,24%
Dow Jones 20:41
45.324 +0,09%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

UE, vigili del fuoco professionisti salgono a 390.600 nel 2024

Economia
UE, vigili del fuoco professionisti salgono a 390.600 nel 2024
(Teleborsa) - Nel 2024, i paesi dell'Unione europea contavano complessivamente 390.600 vigili del fuoco professionisti, pari allo 0,19% dell'occupazione totale nell'UE. Rispetto al 2023, il numero di vigili del fuoco è aumentato di 28.200 unità. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

Tra i 20 paesi dell'UE con dati disponibili, la Croazia ha registrato la quota più alta di vigili del fuoco sull'occupazione totale (0,45%). Segue la Grecia con lo 0,41%, seguita dalla Repubblica Ceca con lo 0,34%.

Le quote più basse sono state registrate nei Paesi Bassi (0,07%), in Danimarca (0,08%) e in Svezia (0,10%).

In tutta l'UE, il 75,2% di tutti i vigili del fuoco professionisti aveva un'età compresa tra 15 e 49 anni. Si tratta di una forza lavoro notevolmente più giovane rispetto all'occupazione totale nell'UE, dove solo il 64,8% dei lavoratori rientra in questa fascia d'età.

Nel 2023, i governi dell'UE hanno speso 40,6 miliardi di euro per i "servizi di protezione antincendio", con un aumento dell'8,5% della spesa pubblica per questa funzione rispetto al 2022 (37,4 miliardi di euro).

L'aumento della spesa per i servizi di protezione antincendio in termini assoluti è tuttavia in linea con gli aumenti di altre funzioni, tanto che i servizi di protezione antincendio hanno rappresentato costantemente lo 0,5% della spesa pubblica totale dal 2017.

Nel 2023, la Romania ha registrato la quota più elevata di spesa per i servizi di protezione antincendio, pari allo 0,9% della spesa pubblica totale, seguita da Estonia e Grecia con lo 0,7% ciascuna. Al contrario, la Danimarca ha registrato la quota più bassa di spesa per i servizi di protezione antincendio (0,1%), seguita da Malta (0,2%), Portogallo e Austria (entrambi 0,3%).
Condividi
```