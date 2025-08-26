UE, vigili del fuoco professionisti salgono a 390.600 nel 2024

(Teleborsa) - Nel 2024
, i paesi dell'Unione europea
contavano complessivamente 390.600 vigili del fuoco professionisti
, pari allo 0,19% dell'occupazione totale nell'UE. Rispetto al 2023, il numero di vigili del fuoco è aumentato di 28.200 unità. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
Tra i 20 paesi dell'UE con dati disponibili, la Croazia
ha registrato la quota più alta
di vigili del fuoco sull'occupazione totale (0,45%). Segue la Grecia con lo 0,41%, seguita dalla Repubblica Ceca con lo 0,34%.
Le quote più basse
sono state registrate nei Paesi Bassi
(0,07%), in Danimarca (0,08%) e in Svezia (0,10%).
In tutta l'UE, il 75,2%
di tutti i vigili del fuoco professionisti aveva un'età compresa tra 15 e 49 anni
. Si tratta di una forza lavoro notevolmente più giovane rispetto all'occupazione totale nell'UE, dove solo il 64,8% dei lavoratori rientra in questa fascia d'età.
Nel 2023
, i governi dell'UE hanno speso 40,6 miliardi di euro
per i "servizi di protezione antincendio", con un aumento dell'8,5% della spesa pubblica per questa funzione rispetto al 2022 (37,4 miliardi di euro).
L'aumento della spesa per i servizi di protezione antincendio in termini assoluti è tuttavia in linea con gli aumenti di altre funzioni
, tanto che i servizi di protezione antincendio hanno rappresentato costantemente lo 0,5% della spesa pubblica totale dal 2017.
Nel 2023, la Romania
ha registrato la quota più elevata di spesa
per i servizi di protezione antincendio, pari allo 0,9% della spesa pubblica totale, seguita da Estonia e Grecia con lo 0,7% ciascuna. Al contrario, la Danimarca ha registrato la quota più bassa di spesa per i servizi di protezione antincendio (0,1%), seguita da Malta (0,2%), Portogallo e Austria (entrambi 0,3%).