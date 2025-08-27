Milano 11:08
Aeffe, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral
(Teleborsa) - Mediobanca ha abbassato a 0,45 euro per azione (dai precedenti 0,72 euro) il target price su Aeffe, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando la raccomandazione Neutral sul titolo.

Mediobanca ha giustificato l'aggiornamento con i deboli risultati di Aeffe nel primo semestre 2025 e le indicazioni dell'azienda sulla traiettoria di redditività pianificata per il 2026 e il 2027. "Prevediamo ora un calo del fatturato del 15% su base annua nel 2025, che rappresenta un taglio a due cifre rispetto alle nostre stime precedenti", ha sottolineato la banca d'affari.

"Si prevede una ripresa nel 2026, con una crescita elevata del fatturato a una cifra. Prevediamo un EBITDA negativo di -12 milioni di euro nel 2025, che diventerà positivo nel 2026 e raggiungerà un margine EBITDA del 6% entro il 2027 – ha aggiunto –. Le nostre stime sugli utili rimangono di scarsa rilevanza, poiché dipenderanno in larga misura dall'utilizzo delle perdite fiscali riportate a nuovo".

"Tuttavia, ravvisiamo rischi al ribasso per le nostre proiezioni, dato che il piano di turnaround è ancora nelle sue fasi iniziali ed è soggetto a rischi di esecuzione", ha sottolineato Mediobanca.
