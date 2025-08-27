Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,9356. Prima resistenza a 0,9389. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,9345.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)