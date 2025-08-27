Milano 11:45
Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un -0,16%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,3855. Primo supporto visto a 1,3824. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,381.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
