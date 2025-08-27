Avio, tre nuovi contratti di lancio con ESA nell ambito dell'iniziativa europea Flight Ticket

Avio

(Teleborsa) -ha annunciato la firma di tre contratti di servizio di lancio con l’(ESA) nell’ambito dell’iniziativa "", promossa congiuntamente da ESA e Commissione Europea per offrire a imprese e istituzioni europee l’opportunità di testare nuove tecnologie nello spazio. "Questo importante traguardo conferma il ruolo strategico di Avio nell’industria spaziale europea e consolida ulteriormente la collaborazione con ESA, la Commissione Europea e i principali attori del settore", si legge in una nota dell'azienda."Essere parte attiva di questa iniziativa testimonia l’affidabilità di Vega-C e il posizionamento di Avio come partner tecnologico di riferimento per il settore – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Avio –. Portare in orbita tecnologie all’avanguardia è fondamentale per sostenere la crescita del comparto in un contesto globale in rapida evoluzione".Le tre missioni che voleranno a bordo di Vega-C dal Centro Spaziale Europeo nella Guyana Francese in qualità di Auxiliary Passenger includono: l’azienda spagnolache con ladimostrerà la deorbitazione passiva tramite un nastro conduttivo in alluminio, che consentirà il rientro controllato dei satelliti senza utilizzo di propellente; illancerà il suo cubesat Pluto+ dotato di avionica compatta e pannello solare flessibile ad alta efficienza, destinato a testare tecnologie tipicamente impiegate su satelliti di dimensioni maggiori; l'azienda francesesta sviluppando numerosi satelliti per l’osservazione della terra. In base al contratto firmato, il secondo satellite verrà trasportato da Vega-C e sarà equipaggiato con uno spettrometro a infrarossi per il monitoraggio dei gas serra e della qualità dell’aria.