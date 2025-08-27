Aziende italiane: 6 su 10 usano People Analytics, 8 su 10 pronte a investire di più

(Teleborsa) - Le. Secondo il nuovo, condotto daper la gestione aziendale, il– in altre parole analisi statistiche per comprendere e migliorare le prestazioni dei dipendenti e l'efficacia organizzativa in azienda. Un dato che pone, superando Germania (59%) e Francia (48%).Lo studio, realizzato consu un campione di 800 aziende in europee, tra cui 200 imprese italiane con un minimo di 300 dipendenti, rivela anche un altro elemento chiave:tanto che il 79% prevede di aumentare gli investimenti nella tecnologia nei prossimi due anni. Un trend che conferma la centralità crescente dei dati nella gestione delle persone e nelle scelte strategiche in ambito HR.Chi ha già integrato questi strumenti nelle proprie attività conferma benefici tangibili. In Italia,, il 77% ha registrato progressi nella capacità di trattenere i talenti, mentre il 91% afferma che la produttività è aumentata in modo sensibile."Questi numeri confermano che i dati continuano a trainare la trasformazione digitale delle aziende con un impatto concreto sulla performance, organizzazione e benessere aziendale", commenta. "La, superando ostacoli culturali e tecnologici attraverso formazione, comunicazione e soluzioni accessibili. In un momento storico in cui l’efficienza passa dai dati e dalla tecnologia, è fondamentale aiutare le aziende a prendere decisioni più intelligenti e umane allo stesso tempo. Factorial nasce proprio per questo: semplificare la gestione delle persone e accompagnare le imprese in una digitalizzazione realmente efficace".Nonostante i progressi, il mercato italiano mostra ancora margini di crescita. Il, spesso per una percezione distorta del rapporto costi-benefici. La barriera principale è rappresentata dalla mancanza di budget, ma pesa anche un deficit di offerta dei tool: il 22% non ha strumenti dedicati per gestire la People Analytics.