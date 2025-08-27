Aziende italiane: 6 su 10 usano People Analytics, 8 su 10 pronte a investire di più

(Teleborsa) - Le aziende italiane stanno accelerando nella trasformazione digitale delle risorse umane
. Secondo il nuovo People Analytics Report 2025
, condotto da Beyond per Factorial, piattaforma All-in-One
per la gestione aziendale, il 60% delle aziende di medie e grandi dimensioni in Italia ha già adottato la People Analytics
– in altre parole analisi statistiche per comprendere e migliorare le prestazioni dei dipendenti e l'efficacia organizzativa in azienda. Un dato che pone l’Italia in testa al panorama europeo
, superando Germania (59%) e Francia (48%).
Lo studio, realizzato con metodo CAWI tra giugno e luglio
su un campione di 800 aziende in europee, tra cui 200 imprese italiane con un minimo di 300 dipendenti, rivela anche un altro elemento chiave: L’80% delle aziende considera l’implementazione di People Analytics una priorità
tanto che il 79% prevede di aumentare gli investimenti nella tecnologia nei prossimi due anni. Un trend che conferma la centralità crescente dei dati nella gestione delle persone e nelle scelte strategiche in ambito HR.
Chi ha già integrato questi strumenti nelle proprie attività conferma benefici tangibili. In Italia, quasi la totalità (96%) delle aziende adottanti dichiara di aver migliorato i processi decisionali
, il 77% ha registrato progressi nella capacità di trattenere i talenti, mentre il 91% afferma che la produttività è aumentata in modo sensibile.
"Questi numeri confermano che i dati continuano a trainare la trasformazione digitale delle aziende con un impatto concreto sulla performance, organizzazione e benessere aziendale", commenta Jordi Romero, CEO di Factorial
. "La sfida ora è coinvolgere anche chi è rimasto indietro
, superando ostacoli culturali e tecnologici attraverso formazione, comunicazione e soluzioni accessibili. In un momento storico in cui l’efficienza passa dai dati e dalla tecnologia, è fondamentale aiutare le aziende a prendere decisioni più intelligenti e umane allo stesso tempo. Factorial nasce proprio per questo: semplificare la gestione delle persone e accompagnare le imprese in una digitalizzazione realmente efficace".
Nonostante i progressi, il mercato italiano mostra ancora margini di crescita. Il 40% delle aziende non ha ancora adottato questo processo di trasformazione digitale
, spesso per una percezione distorta del rapporto costi-benefici. La barriera principale è rappresentata dalla mancanza di budget, ma pesa anche un deficit di offerta dei tool: il 22% non ha strumenti dedicati per gestire la People Analytics.