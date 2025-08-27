Banca Sistema, Intesa abbassa target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,20 euro) ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, confermando la", con un upiside potenziale del 13%.Gli analisti hanno scritto che Banca Sistema ha registratoa causa di maggiori accantonamenti. La crescita dei ricavi ha rallentato, riflettendo gli sforzi per ridurre i crediti past due, mentre i coefficienti patrimoniali sono migliorati, con il CET1 in aumento di 140 punti base al 13,8%. Il management ha rilasciato, considerando i 2,3 miliardi di euro di fatturato factoring raggiunti nel primo semestre del 2025 come un risultato solido e prevedendo un aumento dell'attività supportato dal ricostituito buffer di capitale.Viene ricordato che, il 30 giugno, CF+ ha annunciato un'volontaria (OPA) sulle azioni di Banca Sistema, al prezzo di 1,8 euro per azione. L'offerta consiste in 1,382 euro in contanti e 0,418 euro in azioni, queste ultime soggette a un rapporto di frazionamento di 1:98. Il principale azionista e AD di Banca Sistema, Gianluca Garbi, ha accettato di offrire la sua partecipazione del 24,86%. Il board fornirà un parere sull'offerta a tempo debito."Sebbene l'azienda abbia compiuto notevoli progressi nella riduzione dei prestiti past due, e nel ripristino delle riserve di capitale, ciò ha", viene sottolineato nella ricerca.