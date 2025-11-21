Milano 16:26
Recordati positiva in Borsa, Intesa Sanpaolo alza il target price

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Recordati che mostra un guadagno dell'1,19%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione di Intesa Sanpaolo che ha alzato il target price a 57,50 euro dai 56,70 indicati in precedenza. Confermato il giudizio "neutral".

A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo farmaceutico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Recordati rispetto all'indice.

Il quadro tecnico della società farmaceutica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 50,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 51,35. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 49,95.
