Bankitalia, Smart working in Italia: uno strumento per l’inclusione nel lavoro

(Teleborsa) - Ilnon è stato solo una risposta emergenziale alla pandemia, ma si è rivelato un fattore strutturale capace di. A beneficiarne maggiormente sono state, dove l’accesso al lavoro è storicamente più basso.Secondo uno studio di, tra il 2019 e il 2022 lo smart working ha inciso positivamente sulgrazie anche alla flessibilità organizzativa e alla riduzione dei tempi di spostamento. L’effetto si è rivelato più significativo dove i servizi per l’infanzia sono limitati, consentendo alle donne di conciliare lavoro e responsabilità di cura.In Italia, dove prima del Covid il lavoro da remoto era poco diffuso, il: nelle zone meridionali e periferiche ha rappresentato una vera opportunità per chi altrimenti sarebbe rimasto fuori dal mercato del lavoro, contribuendo a contrastare la bassa partecipazione, l’invecchiamento demografico e le difficoltà occupazionali del Paese.