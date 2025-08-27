BAPS e SACE: 25 milioni ad Assoro Biometano per l’economia circolare

(Teleborsa) -, con il supporto die delha concluso un’a favore della, una delle realtà d’eccellenza nel panorama delle energie rinnovabili in Sicilia.L’operazione, interamente strutturata e finanziata dall’Istituto siciliano, consentirà ade sostenere nuovi investimenti nei prossimi 12 mesi, contribuendo significativamente alla crescita del settore agroenergetico e alla transizione ecologica del territorio siciliano.Assoro Biometano è il, situato nella provincia di Enna, nella valle del Dittaino. Un esempio virtuoso di economia circolare, il progetto coinvolge oltre 100 aziende agricole locali, che forniscono sottoprodotti agricoli per la produzione di energia pulita, generando impatti positivi tanto a livello economico quanto ambientale., ha commentato: "Questa operazione conferma il nostro impegno nelcapaci di generare valore per il territorio e per l’ambiente. La collaborazione con SACE e il Fondo di Garanzia per le PMI ha permesso di. Siamo orgogliosi di accompagnare una realtà come Assoro Biometano, che rappresenta un modello di innovazione e radicamento locale"., ha aggiunto: "Grazie a BAPS portiamo il nostro progetto di successo – che negli ultimi cinque anni è diventato un modello agroindustriale, rivoluzionando l’agricoltura del semidesertico entroterra siciliano ed elevato dalla FAO a miglior filiera agricola sostenibile al mondo – a diventare uno dei più grandi impianti in Europa. Dimostriamo che la. Ringrazio le donne e gli uomini di BAPS per aver creduto in questa visione"., ha commentato: "Siamo orgogliosi di affiancare, insieme a Banca Agricola Popolare di Sicilia e al Fondo di Garanzia per le PMI, un progetto di eccellenza come quello di Assoro Biometano, che rappresenta un esempio concreto di economia circolare e di innovazione sostenibile nel cuore della Sicilia. Attraverso Garanzia Growth,. Supportare investimenti capaci di generare impatti positivi sul territorio, sull’ambiente e sulle filiere locali è per noi una priorità strategica, in linea con la nostra missione di supporto alle imprese".