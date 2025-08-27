Milano 11:45
42.541 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:45
9.271 +0,06%
Francoforte 11:45
24.130 -0,10%

Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 2,14%

Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -2,14% e termina gli scambi a 3.800,35 punti.
