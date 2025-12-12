Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,29%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.889,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,29%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,29%, con chiusura a 3.889,35 punti.
Condividi
```