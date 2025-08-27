Milano 11:46
42.527 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:46
9.269 +0,04%
Francoforte 11:46
24.125 -0,12%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,04%)

Ibex 35 prende il via a 15.113,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,04%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,04%, a quota 15.113,9 in apertura.
Condividi
```