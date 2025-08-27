Milano 11:46
42.527 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:46
9.269 +0,04%
Francoforte 11:46
24.125 -0,12%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,18%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 42.733,76 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,18%, a quota 42.733,76 in apertura.
