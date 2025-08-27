Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:43
23.516 -0,04%
Dow Jones 18:43
45.499 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,44%

Il CAC40 chiude la seduta a 7.743,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,44%
Parigi riporta un guadagno dello 0,44%, terminando a 7.743,93 punti.
Condividi
```