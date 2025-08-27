Milano 27-ago
0 0,00%
Nasdaq 27-ago
23.566 +0,17%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 27-ago
9.256 -0,11%
Francoforte 27-ago
24.046 -0,44%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,17%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.565,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,17%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 23.565,85 punti.
Condividi
```