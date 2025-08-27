Milano
11:48
42.542
-0,27%
Nasdaq
26-ago
23.525
0,00%
Dow Jones
26-ago
45.418
0,00%
Londra
11:48
9.269
+0,03%
Francoforte
11:48
24.128
-0,10%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 12.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
27 agosto 2025 - 10.00
L'
Indice europeo del settore auto e ricambi
guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 521,92 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In evidenza l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul listino di Eurozona
Titoli e Indici
Euro Stoxx Autos & Parts
+0,29%
Altre notizie
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Automobiles & Parts