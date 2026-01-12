Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:15
25.815 +0,19%
Dow Jones 20:15
49.529 +0,05%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Giornata negativa per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la seduta a 507,39 punti, in calo dell'1,47%.
