Eventi e scadenze del 27 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 27/08/2025


Appuntamenti:
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Borsa:
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo
Eviso - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Foot Locker - Risultati di periodo
Guess? - Risultati di periodo
HP - Risultati di periodo
Nvidia - Risultati di periodo: 2nd Quarter FY26 Financial Results
Sesa - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2025
Urban Outfitters - Risultati di periodo


