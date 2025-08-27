Eventi e scadenze del 27 agosto 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 27/08/2025 Appuntamenti
: Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi"
- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025) 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Borsa
: India
- Borsa di Mumbai chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Abercrombie & Fitch
- Risultati di periodo Eviso
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Foot Locker
- Risultati di periodo Guess?
- Risultati di periodo HP
- Risultati di periodo Nvidia
- Risultati di periodo: 2nd Quarter FY26 Financial Results Sesa
- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2025 Urban Outfitters
- Risultati di periodo(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))