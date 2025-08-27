Investindustrial, tripla acquisizione per crescere nel settore dell'automazione industriale

(Teleborsa) - Investindustrial
, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Kiremko Group, Idaho Steel Products e Reyco Systems
, collettivamente uno dei gruppi leader nella progettazione e produzione di attrezzature e soluzioni personalizzate per l'industria di trasformazione alimentare, con particolare attenzione ai sistemi di lavorazione delle patate.
Il Gruppo, composto da Kiremko, fondata nel 1965 e con sede a Montfoort, Paesi Bassi; Idaho Steel, fondata nel 1918 e con sede a Idaho Falls, Idaho; e Reyco, fondata nel 1975 e con sede a Caldwell, Idaho, serve i principali trasformatori di patate al mondo attraverso una partnership tri-brand dal 1996
.
Con il supporto di un team di oltre 450 dipendenti operanti in stabilimenti produttivi e uffici nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti, in India e in Cina, il Gruppo ha generato un fatturato di oltre 200 milioni di dollari
nel 2024.
Con questa operazione, le società del portafoglio di Investindustrial nel settore dell'automazione industriale
generano complessivamente circa 1,5 miliardi di euro di fatturato e impiegano circa 5.000 persone, mentre quelle nel settore alimentare e delle bevande generano circa 8,2 miliardi di euro di fatturato e impiegano oltre 20.000 persone a dicembre 2024.
"Kiremko, Idaho Steel e Reyco sono leader del settore, riconosciuti per le loro attrezzature di alta qualità, l'impegno per l'innovazione e la profonda relazione con i clienti - ha commentato Andrea Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board
di Investindustrial - Siamo entusiasti delle significative opportunità di crescita offerte dall'unione delle due aziende in un unico Gruppo. Sostenendo la loro integrazione e il loro allineamento, siamo fiduciosi che combinando la nostra vasta competenza industriale e la nostra rete globale con i loro punti di forza unici, accelereremo l'innovazione, aumenteremo il valore per il cliente e rafforzeremo ulteriormente la posizione di mercato del Gruppo".