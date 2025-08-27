Investindustrial, tripla acquisizione per crescere nel settore dell'automazione industriale

(Teleborsa) -, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha stipulato un, collettivamente uno dei gruppi leader nella progettazione e produzione di attrezzature e soluzioni personalizzate per l'industria di trasformazione alimentare, con particolare attenzione ai sistemi di lavorazione delle patate.Il Gruppo, composto da Kiremko, fondata nel 1965 e con sede a Montfoort, Paesi Bassi; Idaho Steel, fondata nel 1918 e con sede a Idaho Falls, Idaho; e Reyco, fondata nel 1975 e con sede a Caldwell, Idaho,Con il supporto di un team di oltre 450 dipendenti operanti in stabilimenti produttivi e uffici nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti, in India e in Cina, il Gruppo ha generato unnel 2024.Con questa operazione, legenerano complessivamente circa 1,5 miliardi di euro di fatturato e impiegano circa 5.000 persone, mentre quelle nel settore alimentare e delle bevande generano circa 8,2 miliardi di euro di fatturato e impiegano oltre 20.000 persone a dicembre 2024."Kiremko, Idaho Steel e Reyco sono leader del settore, riconosciuti per le loro attrezzature di alta qualità, l'impegno per l'innovazione e la profonda relazione con i clienti - ha commentatodi Investindustrial - Siamo entusiasti delle significative opportunità di crescita offerte dall'unione delle due aziende in un unico Gruppo. Sostenendo la loro integrazione e il loro allineamento, siamo fiduciosi che combinando la nostra vasta competenza industriale e la nostra rete globale con i loro punti di forza unici, accelereremo l'innovazione, aumenteremo il valore per il cliente e rafforzeremo ulteriormente la posizione di mercato del Gruppo".