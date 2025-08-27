Londra: performance negativa per NatWest Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario inglese
, che sta segnando un calo del 2,79%.
La tendenza ad una settimana di NatWest Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di NatWest Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,567 sterline e primo supporto individuato a 5,361. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,773.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)