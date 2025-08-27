Milano 15:27
Londra: performance negativa per NatWest Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario inglese, che sta segnando un calo del 2,79%.

La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di NatWest Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,567 sterline e primo supporto individuato a 5,361. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,773.

