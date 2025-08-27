Lottomatica, buyback per oltre 150 mila azioni

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 18 al 22 agosto 2025, complessivamente 154.799 azioni ordinarie
al prezzo medio di 23,5180 euro, per un controvalore
pari a 3.640.560,95 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 2.062.495 azioni proprie, pari allo 0,820% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, oggi, nuovo spunto rialzista per Lottomatica
, che guadagna bene e porta a casa un +1,97%.