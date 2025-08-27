Milano 17:35
Lottomatica, buyback per oltre 150 mila azioni

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 18 al 22 agosto 2025, complessivamente 154.799 azioni ordinarie al prezzo medio di 23,5180 euro, per un controvalore pari a 3.640.560,95 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 2.062.495 azioni proprie, pari allo 0,820% delle azioni ordinarie in circolazione.

A Piazza Affari, oggi, nuovo spunto rialzista per Lottomatica, che guadagna bene e porta a casa un +1,97%.


