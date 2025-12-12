Milano
11-dic
43.702
0,00%
Nasdaq
11-dic
25.687
-0,35%
Dow Jones
11-dic
48.704
+1,34%
Londra
11-dic
9.703
0,00%
Francoforte
11-dic
24.295
0,00%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 08.54
Home Page
/
Notizie
/ Lottomatica, upgrade a Overweight da Morgan Stanley
Lottomatica, upgrade a Overweight da Morgan Stanley
Finanza
,
Consensus
12 dicembre 2025 - 08.40
(Teleborsa) -
Morgan Stanley
ha migliorato a "
Overweight
" la
raccomandazione
su
Lottomatica
, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, con un target price di 28 euro per azione.
Titoli e Indici
Lottomatica Group
0,00%
Morgan Stanley
+0,32%
