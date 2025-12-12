Milano 11-dic
Lottomatica, upgrade a Overweight da Morgan Stanley

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha migliorato a "Overweight" la raccomandazione su Lottomatica, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, con un target price di 28 euro per azione.
