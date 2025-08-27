Milano
15:28
42.446
-0,49%
Nasdaq
26-ago
23.525
0,00%
Dow Jones
26-ago
45.418
0,00%
Londra
15:28
9.242
-0,26%
Francoforte
15:28
24.054
-0,41%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 15.45
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: scambi negativi per Bankinter
Madrid: scambi negativi per Bankinter
Migliori e peggiori
,
In breve
27 agosto 2025 - 13.00
Sottotono la
banca spagnola
, che passa di mano con un calo del 3,07%.
Titoli e Indici
Bankinter
-2,61%
