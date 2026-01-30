Madrid: scambi in positivo per Bankinter

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca spagnola
, che lievita dell'1,87%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bankinter
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'istituto di credito spagnolo
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,49 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,26. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)