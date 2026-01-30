Madrid: scambi in positivo per Bankinter

banca spagnola

Ibex 35

Bankinter

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita dell'1,87%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,49 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,26. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)