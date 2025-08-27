Manovra, Salvini detta le priorità

(Teleborsa) - Flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle è ciò che "nella legge finanziaria del prossimo autunno si aspettano milioni di italiani". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture,, al Sussidiario.netLe priorità sono "lavoro, lavoro e ancora lavoro - aggiunge - ogni cantiere aperto vede l'Italia più sicura e veloce,Se Bruxellesha detto Salvini. "Confido che finalmente il Ppe sappia smarcarsi dalle follie ideologiche dei socialisti, che danneggiano economia e ambiente - sottolinea - senza rivedere queste scelte sbagliate, purtroppo mi aspetto danni incalcolabili per famiglie e imprese, nessun vantaggio ambientale, grandi favori alla Cina".Anche in relazione al tema dei dazi, secondo Salvini "serve cambiare l'Europa, togliendo burocrazia e limiti come quelli sui motori benzina e diesel dal 2035. L'America difende se stessa e fa bene, Cina e India fanno lo stesso. È l'Europa che invece sbaglia, lo ha ricordato lo stesso Draghi. Mentre le altre potenze innovano e liberano energie, Bruxelles sforna norme, limiti, regolamenti assurdi e divieti. La risposta non può essere più Europa, semmai un'Europa che, in linea con quanto i padri fondatori pensavano, si occupi di meno cose e lo faccia bene, lasciando agli Stato nazionali le scelte che li riguardano più da vicino.Infine, unsullo Stretto che è un'opera che