Manovra, Salvini: priorità redditi e abitazione. Banche? Facciano loro parte

(Teleborsa) - La posa dellaavverrà, ma "sarà" con una tempistica di circa sette anni per la completa realizzazione. Lo ha confermato i vicepremier e ministro delle Infrastrutture - ha spiegato Salvini - , facendo anche il punto sulle principali opere in fase di realizzazione.Lai primi treni veloci sullapasseranno sotto il Brennero in 25 minuti ad una velocità di 250 all'ora; la fermata di Piazza Venezia della; la. "Vorrei arrivare con un'Italia più moderna al 2027, rivincere le elezioni, arrivare al 2032, attraversare lo stretto in macchina e poi lasciare il lavoro ad altri", ha auspicato il titolare del MIT.Facendo cenno alle, Salvini ha affermato ", poi bisogna tornare a una comunità economica che mette valori positivi aggiuntivi ma lascia gli stati (liberi di) sviluppare le proprie peculiarità". Il leader della Lega ha ricordato chee che vent'anni fa il Carroccio aveva fatto "alcune critiche costruttive" al riguardo. "Non più Europa ma più democrazia. Condivido le critiche di Draghi ma penso sia meglio una comunità di eguali che una società di diseguali", ha rimarcato.In vista della prossima, Salvini ha delineato leaumentare ile assicurare una. "Il valore reale degli stipendi è diverso rispetto a 20-25 anni fa. Occorre intervenire sulla parte mediana" che va dai 30.000 ai 60.000 euro - ha spiegato Salvini - per aiutare il "ceto medio", anche rivedendo i criteri con cui si assicurano i sostegni. Per il vicepremier, infatti, il riferimento all'"è unae quindi "occorre rivedere il calcolo". L'altra priorità è il, che prevede l'offerta di "decine di migliaia di".Parlando dellee del tema del contributo delle, Salvini ha ribadito ". "Dei soggetti economici che, lo scorso anno, hanno guadagnato 46 miliardi di euro, un contributo alla crescita del Paese e alle famiglie lo possono dare", ha rimarcato.Sul tema della scelta dei candidati per le prossime, Salvini ha ribadito ". "L'obiettivo - ha spiegato - è presentare i candidati migliori come abbiamo sempre fatto".