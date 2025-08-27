Manovra, Salvini: priorità redditi e abitazione. Banche? Facciano loro parte

(Teleborsa) - La posa della prima pietra del Ponte sullo Stretto di Messina
avverrà entro un anno
, ma "sarà attraversabile dal 2032
" con una tempistica di circa sette anni per la completa realizzazione. Lo ha confermato i vicepremier e ministro delle Infrastrutture - ha spiegato Salvini - , facendo anche il punto sulle principali opere in fase di realizzazione.
La gran parte delle opere si concentrerà nel periodo 2032-2033:
i primi treni veloci sulla Torino-Lione
passeranno sotto il Brennero in 25 minuti ad una velocità di 250 all'ora; la fermata di Piazza Venezia della Metro C di Roma
; la seconda metro di Torino
. "Vorrei arrivare con un'Italia più moderna al 2027, rivincere le elezioni, arrivare al 2032, attraversare lo stretto in macchina e poi lasciare il lavoro ad altri", ha auspicato il titolare del MIT.
Facendo cenno alle parole di Draghi
, Salvini ha affermato "condivido la parte critica
, poi bisogna tornare a una comunità economica che mette valori positivi aggiuntivi ma lascia gli stati (liberi di) sviluppare le proprie peculiarità". Il leader della Lega ha ricordato che "l'Europa di oggi è solo un enorme mercato"
e che vent'anni fa il Carroccio aveva fatto "alcune critiche costruttive" al riguardo. "Non più Europa ma più democrazia. Condivido le critiche di Draghi ma penso sia meglio una comunità di eguali che una società di diseguali", ha rimarcato.
In vista della prossima Manovra
, Salvini ha delineato le priorità:
aumentare il reddito del ceto medio
e assicurare una abitazione alle famiglie
. "Il valore reale degli stipendi è diverso rispetto a 20-25 anni fa. Occorre intervenire sulla parte mediana" che va dai 30.000 ai 60.000 euro - ha spiegato Salvini - per aiutare il "ceto medio", anche rivedendo i criteri con cui si assicurano i sostegni. Per il vicepremier, infatti, il riferimento all'Isee
"è una ingiustizia sociale pesantissima"
e quindi "occorre rivedere il calcolo". L'altra priorità è il Piano casa
, che prevede l'offerta di "decine di migliaia di abitazioni a prezzi calmierati
".
Parlando delle risorse
e del tema del contributo delle banche
, Salvini ha ribadito "tutti dovranno fare la loro parte"
. "Dei soggetti economici che, lo scorso anno, hanno guadagnato 46 miliardi di euro, un contributo alla crescita del Paese e alle famiglie lo possono dare", ha rimarcato.
Sul tema della scelta dei candidati per le prossime regionali
, Salvini ha ribadito "siamo sempre d'accordo, ci troveremo a parlare sulle Regionali a breve"
. "L'obiettivo - ha spiegato - è presentare i candidati migliori come abbiamo sempre fatto".