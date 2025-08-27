Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:46
23.514 -0,05%
Dow Jones 18:46
45.494 +0,17%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: al centro degli acquisti MongoDB

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti MongoDB
Effervescente la piattaforma di database moderna e generica, che scambia con una performance decisamente positiva del 33,23%.
Condividi
```