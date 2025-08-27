Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:48
23.526 0,00%
Dow Jones 18:48
45.515 +0,21%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: si concentrano le vendite su Etsy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che presenta una flessione del 2,02%.

Lo scenario su base settimanale di Etsy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Etsy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,65 USD con tetto rappresentato dall'area 55,66. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
