New York: si concentrano le vendite su Etsy

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che presenta una flessione del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Etsy
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Etsy
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,65 USD con tetto rappresentato dall'area 55,66. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)