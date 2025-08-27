Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:48
23.526 0,00%
Dow Jones 18:48
45.515 +0,21%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: si concentrano le vendite su Revvity

Pressione sul produttore di apparecchiature per la diagnosi medica, che tratta con una perdita del 2,05%.
