Milano 11:51
42.557 -0,23%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:51
9.272 +0,07%
Francoforte 11:51
24.132 -0,09%

Piazza Affari: performance negativa per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, in flessione del 2,83% sui valori precedenti.
