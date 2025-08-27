Piazza Affari: rosso per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 2,83%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 88,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 90,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)