Milano 11:52
42.542 -0,26%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:52
9.271 +0,06%
Francoforte 11:52
24.127 -0,11%

Piazza Affari: violenta contrazione per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per l'indice dei titoli bancari in Italia
Si abbattono le vendite sul comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 30.968,62 punti, in forte calo dell'1,94%.
Condividi
```