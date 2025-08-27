Porsche AG, fine del doppio mandato: si cerca successore del CEO Blume

Porsche AG

(Teleborsa) -ha avviato la ricerca di un, mettendoche vedeva il numero uno della casa d'auto di lusso alla guida anche della controllante, che ne detiene l'intero capitale, eccetto le azioni quotate in Borsa a partire dal 2022. Secndo la stampa tedesca, la ricerca del successore dell'attuale CEO Oliver Blume è già iniziata, anche se nessuna conferma arriva dai diretti interessati.Ilattuale CEO di Porsche e Volkswagen, è statosin dalla sua quotazione in Borsa nel 2022. La quotazione era parsa una buona occasione anche per un cambio di governance, che sinora è sempre stato rinviato.Più volte glidi Blume, per problemi legati alla governance, ma il numero uno del gruppo è sempre stato evasivo, precisando che il doppio ruolo aveva solo, ma non dando mai una data definita per un cambio di guida. Ancora una volta, questo mese, il CEO ha affermato che non è stata fissata una data per la cessazione del rapporto, aggiungendo "vedremo come andrà quest'anno".Nonostante le pressanti richieste degli azionisti, il, a fronte d a struttura societaria complessa e piramidale che vede in campo, la controllata(casa d'auto) e la(veicolo di investimento delle famiglie fondatrici Porsche e Piech) che a sua volta controlla Volkswagen.I tempi però sarebbero ora maturi per un cambio al vertice. Secondo la rivista WirtschaftsWoche, che cita fonti aziendali e finanziarie, sono in corso, con candidati sia interni che esterni in fase di valutazione.Alla notizia di un possibile cambio della governance, lealla Borsa di Francoforte, ma il titolo da inizio anno risulta ancora in perdita del 20%. Dalla quotazione nel 2022, Porsche ha perso circa il 45%.La casa d'auto sportiva, fra l'altro, sta attraversando uncome tutto il comparto automotive ed in linea anche con il settore delle lusso. Allaed alla debole domanda cinese, si sono aggiunti le difficoltà della UE nel portare avanti lae, da ultimo, laimposti dal Presidente Trump sulle importazioni in USA. Tutti fattori che hanno pesato sui conti, costringendo Porsche a rivedere al ribasso i target di redditività per l'anno in corso.