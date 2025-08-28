A Parigi corre LVMH

holding francese

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 3,80% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 527,4 Euro e primo supporto individuato a 508,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 546.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)