A Parigi corre LVMH

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding francese, che mostra una salita bruciante del 3,80% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LVMH più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo della multinazionale del lusso classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 527,4 Euro e primo supporto individuato a 508,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 546.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
