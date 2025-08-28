A Parigi corre LVMH

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding francese
, che mostra una salita bruciante del 3,80% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LVMH
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo della multinazionale del lusso
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 527,4 Euro e primo supporto individuato a 508,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 546.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)