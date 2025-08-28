Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Modesto guadagno per il cambio Euro / CAD, che avanza di poco a +0,44%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6253 e primo supporto individuato a 0,619. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6316.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)